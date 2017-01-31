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BBDSO'dan "Alman romantikleri" konseri

31 Ocak 2017 Salı, 10:18

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Alman romantikleri" konseri verecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yöneteceği konserde, Alman romantizminin önde gelen bestecilerinden Johannes Brahms'ın "akademik festival" uvertürü ve "4 numaralı mi minör senfonisi" seslendirilecek.

Ayrıca son Alman romantiklerinden Carl Reinecke'nin flüt konçertosu beğeniye sunulacak.

Konserde, solist olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi flüt sanatçısı Onur Türkeş sahne alacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.


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