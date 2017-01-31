Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına aldığı 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.