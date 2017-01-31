31 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Cumhurun önüne ...

31 Ocak 2017 Salı, 10:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak.&quot;
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN) BU MİLLETİN VİCDANINA, CUMHURUN VİCDANINA KENDİ BAŞKANINI SEÇME YETKİSİNİ VERİYORUZ. DOLAYISIYLA MİLLİ İRADENİN, CUMHURİYET DÖNENİMİN BUNDAN SONRAKİ SÜRECİNDE DAHA ÇOK TEMSİL EDİLECEĞİ VE BU MİLLETİN KADERİYLE BİRİLERİNİN KAPALI KAPILAR ARKASINDA RAHATÇA OYNAYAMAYACAĞI BİR DÖNEME GEÇİYORUZ. TÜRKİYE KAZANACAK, BU BÜYÜK MİLLET KAZANACAK."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararı) Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasi ile buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi krize, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım.&quot;
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEME KARARI) DARBENİN BEDELİNİ YUNAN HALKI AĞIR ÖDEDİ VE ORADAN ÇIKIŞI DA DEMOKRASİ İLE BULDU AMA NEDEN TÜRKİYE'DEKİ DARBECİLERE BU TAVRI, KENDİ DARBECİLERİNE GÖSTERDİĞİ TAVRI GÖSTEREMEDİ? DİKKAT EDERSENİZ SON 5-6 YILDIR YUNANİSTAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU SİYASİ KRİZE, KENDİ İRADESİYLE BU KARARI VEREBİLDİĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM. ONUN İÇİN DE ÇOK ŞAŞIRMADIM."

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 11,7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolara geriledi.
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TÜİK VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'NİN İHRACATI, 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 0,9 AZALARAK 142 MİLYAR 606 MİLYON DOLAR, İTHALATI YÜZDE 4,2 DÜŞEREK 198 MİLYAR 602 MİLYON DOLAR OLDU. DIŞ TİCARET AÇIĞI, YÜZDE 11,7 AZALARAK 55 MİLYAR 996 MİLYON DOLARA GERİLEDİ.
Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.
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TÜRKİYE'NİN NÜFUSU, 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 1 MİLYON 73 BİN 818 KİŞİ ARTARAK 79 MİLYON 814 BİN 871 KİŞİ OLDU.
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