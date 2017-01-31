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ANKARA (AA) - Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

- Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.



Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi.



- Çalışma çağındaki nüfus arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.

- Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.

2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:







İl



Toplam

2015 2016 Toplam 78 741 053 79 814 871 Adana 2 183 167 2 201 670 Adıyaman 602 774 610 484 Afyonkarahisar 709 015 714 523 Ağrı 547 210 542 255 Amasya 322 167 326 351 Ankara 5 270 575 5 346 518 Antalya 2 288 456 2 328 555 Artvin 168 370 168 068 Aydın 1 053 506 1 068 260 Balıkesir 1 186 688 1 196 176 Bilecik 212 361 218 297 Bingöl 267 184 269 560 Bitlis 340 449 341 225 Bolu 291 095 299 896 Burdur 258 339 261 401 Bursa 2 842 547 2 901 396 Çanakkale 513 341 519 793 Çankırı 180 945 183 880 Çorum 525 180 527 863 Denizli 993 442 1 005 687 Diyarbakır 1 654 196 1 673 119 Edirne 402 537 401 701 Elazığ 574 304 578 789 Erzincan 222 918 226 032 Erzurum 762 321 762 021 Eskişehir 826 716 844 842 Gaziantep 1 931 836 1 974 244 Giresun 426 686 444 467 Gümüşhane 151 449 172 034 Hakkari 278 775 267 813 Hatay 1 533 507 1 555 165 Isparta 421 766 427 324 Mersin 1 745 221 1 773 852 İstanbul 14 657 434 14 804 116 İzmir 4 168 415 4 223 545 Kars 292 660 289 786 Kastamonu 372 633 376 945 Kayseri 1 341 056 1 358 980 Kırklareli 346 973 351 684 Kırşehir 225 562 229 975 Kocaeli 1 780 055 1 830 772 Konya 2 130 544 2 161 303 Kütahya 571 463 573 642 Malatya 772 904 781 305 Manisa 1 380 366 1 396 945 Kahramanmaraş 1 096 610 1 112 634 Mardin 796 591 796 237 Muğla 908 877 923 773 Muş 408 728 406 501 Nevşehir 286 767 290 895 Niğde 346 114 351 468 Ordu 728 949 750 588 Rize 328 979 331 048 Sakarya 953 181 976 948 Samsun 1 279 884 1 295 927 Siirt 320 351 322 664 Sinop 204 133 205 478 Sivas 618 617 621 224 Tekirdağ 937 910 972 875 Tokat 593 990 602 662 Trabzon 768 417 779 379 Tunceli 86 076 82 193 Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627 Uşak 353 048 358 736 Van 1 096 397 1 100 190 Yozgat 419 440 421 041 Zonguldak 595 907 597 524 Aksaray 386 514 396 673 Bayburt 78 550 90 154 Karaman 242 196 245 610 Kırıkkale 270 271 277 984 Batman 566 633 576 899 Şırnak 490 184 483 788 Bartın 190 708 192 389 Ardahan 99 265 98 335 Iğdır 192 435 192 785 Yalova 233 009 241 665 Karabük 236 978 242 347 Kilis 130 655 130 825 Osmaniye 512 873 522 175 Düzce 360 388 370 371

(Bitti)