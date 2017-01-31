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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları) Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi."

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