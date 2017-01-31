Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığı 40,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mercimek (yeşil)
|kg
|6,10
|6,10
|Kepek (buğday)
|kg
|0,49
|0,51
|Buğday
|kg
|0,91
|0,97
|Buğday (kırık)
|kg
|0,65
|0,65
|Fasulye (dermason)
|kg
|5,80
|5,80
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|20,00
|20,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|25,00
|27,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|40,00
|40,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|kg
|3,00
|3,00
|Kuru üzüm (Besni)
|kg
|9,00
|9,00
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|7,00
|9,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|30,00
|40,00