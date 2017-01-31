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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Emeklilere banka promosyonu) Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız."

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