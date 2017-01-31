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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Borçların yeniden yapılandırılması) Bizim de ...
31 Ocak 2017 Salı, 10:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Borçların yeniden yapılandırılması) Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık."