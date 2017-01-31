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Batman'da kaçak su uyarısı

31 Ocak 2017 Salı, 10:39

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmündeki Kararname(KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, kaçak su kullananlar hakkında cezai müeyyide uygulanması için harekete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamada, su sayacı bulunmayan veya aboneliklerini yaptırmayan vatandaşların, ivedi bir şekilde aboneliklerini yaptırması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlerin arttırıldığı, kaçak su kullananlar hakkında cezai işlem başlatılacağı" ifade edildi. Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Batman Belediyesi BASKİ Müdürlüğünün 5393 sayılı kanununun 14. maddesi ve 831 sayılı sular hakkındaki kanunun ek maddesine dayanılarak, kaçak su kullanan, su sayacı olmayan vatandaşların ivedi bir şekilde kaçak su hatlarını iptal etmeleri ve su sayacı olmayan abonelerin de BASKİ Müdürlüğüne gelerek su sayacı abone kaydı yaptırması gereklidir."


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