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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 10:45

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan biri tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 13 kadın zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.A'nın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Aydın merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının ByLock kullandığı öne sürülürken, evlerdeki aramalarda dijital verilere el konulmuştu.

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