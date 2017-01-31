31 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Emeklilere banka promosyonu) Bin liranın altında ...

31 Ocak 2017 Salı, 10:51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Emeklilere banka promosyonu) Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz."

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;S&amp;P'nin değerlendirmelerine katıldığımızı söyleyemem. Bu tür kararlar verilmeden önce şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. S&amp;P'nin bu üçünü de yapmadığını görüyoruz. Bu yönüyle aceleci bir karar olduğu kanaatindeyiz. Merkez Bankası olarak doğru zamanda, doğru kararları ve önlemleri aldığımızı düşünüyoruz.&quot;
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "S&P'NİN DEĞERLENDİRMELERİNE KATILDIĞIMIZI SÖYLEYEMEM. BU TÜR KARARLAR VERİLMEDEN ÖNCE ŞOKUN NİTELİĞİNİN İYİ AYRIŞTIRILMASI, ANA TRENDLERİN BİR SÜRE İZLENMESİ VE POLİTİKA TEDBİRLERİNİN OLASI ETKİLERİNİN TEKNİK BİR ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR. S&P'NİN BU ÜÇÜNÜ DE YAPMADIĞINI GÖRÜYORUZ. BU YÖNÜYLE ACELECİ BİR KARAR OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. MERKEZ BANKASI OLARAK DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU KARARLARI VE ÖNLEMLERİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ."
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