Diyanet'ten 4 bin öğrenciye özel umre turu

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ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenlediğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenleniyor.

Başkanlıkça düzenlenen turlarla 4 bin öğrenci, öğretim üyelerinin rehberliğinde umre yapacak.

6-7 gün sürecek turlar kapsamında, Mekke'de 4-5, Medine'de ise 2 gün kalınacak. Konaklama 3 kişilik odalarda olacak. Mekke'de otellerden Kabe'ye ulaşım servislerle sağlanacak. Ücretler kişi başı 2 bin 250 TL olarak belirlendi.

Turlara katılmak isteyenlerde 25 yaşını doldurmamış olma ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, "https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr" internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

- Öğrencilere taksit imkanı

Umreye gitmek isteyen öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek veya elektronik ortamda "hac.diyanet.gov.tr" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Ücretler, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yatırılabilecek. Müftülüğe geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport teslim edilecek.



Öğrenciler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. Bu kapsamda Albaraka Türk Katılım Bankası'nın 6, Vakıfbank ve Halkbank’ın sunduğu 4 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecek. Bu işlemlerden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacak.

İlk kafile, 22 Şubat'ta, son kafile ise 24 Mayıs'ta yola çıkacak. Turlar 31 Mayıs'ta son bulacak.

- İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, üniversite öğrencilerine yönelik projeyi çok önemsediklerini belirterek, hayırseverlerin de desteği ile binlerce gencin kutsal topraklarda olacağını kaydetti.

Aygün, projeye ilişkin "İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat. İlk kafile 22 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanından hareket edecek. Turlarımız haftada 4 gün, 80'er kişi olarak planlandı. Her grubun başında en az bir sorumlu öğretim görevlisi bulunacak." ifadelerini kullandı.