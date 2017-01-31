"Dünya kenti" Ani gelinliğini giydi

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KARS (AA) - Bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ani Örenyeri, kar yağışının etkili olmasıyla beyaza büründü.

Kars'ta, kurulduğu günden itibaren 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani, farklı medeniyetlerden mimari eserlerle dikkati çekiyor.

İlk yerleşimin milattan önce 6 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bağratlı Beyliği, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Ani Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'de, 21 tarihi eser halen ayakta duruyor.

Bu eserler Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu antik kente fotoğraf severler akın etti.

Çanakkale'den Kars'a Ani Örenyeri'ni gezmeye gelenlerden Yağmur Yalızlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'a ilk kez geldiğini belirterek, "Ani harabelerini ilk defa gördüm. Şu anda kış olduğu için aşırı kar var, yürümek zor oluyor ama çok güzel tarihi bir mekan." diye konuştu.

Yalızlı, antik kentin herkesin görmesi gereken bir mekan olduğunu vurgulayarak, "Burada çok sayıda eser var, kilise var. Bu eserler hakkında insanlar burada bilgi alsınlar. Ben çok sevdim burayı, herkes buraya gelmeli. Çok güzel bir yer." dedi.