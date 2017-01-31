Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) CHP'nin duruşu milletten yana değil. ...