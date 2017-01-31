Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) CHP'nin duruşu milletten yana değil. ...
31 Ocak 2017 Salı, 10:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır."