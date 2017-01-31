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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(Büyükanne Projesi) İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek."

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