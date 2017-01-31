ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında yarın Belçika'nın Knack Roeselare ekibine konuk olacak.
Roeselare kentinde oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Lihtenştayn'dan Philippe Schürmann ile Portekizli Helio Ormonde hakem ikilisi yönetecek.
Grupta henüz puanla tanışamayan Halkbank, Belçika deplasmanında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Başkent temsilcisinin son sırada yer aldığı grupta, Knack Roeselare 4 puanla 3. sırada bulunuyor.