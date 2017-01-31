Halkbank, "Enerji Yönetim Sistemi" kurdu

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ANKARA (AA) - Halkbank, sera gazı emisyonlarını düşürmek amacıyla etkili bir enerji yönetimi için yöntem ve prosedürleri belirleyen "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni" kurdu.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sistemi kuran ilk Türk bankasının Halkbank olduğu ifade edildi.

Enerji tüketimini en aza indirmek üzere hayata geçirilen sistem, aynı zamanda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre edilerek çevresel etkileri en aza indirecek. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji tüketimlerini kontrol altına alacak ve kaynakların en verimli şekilde yönetilmesine büyük katkı sağlayacak.

Halkbank, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve olası olumsuz etkilerin azaltılarak çevrenin korunması konusunda geliştirdiği iyileştirmeleri de tüm faaliyetlerine entegre edecek.

- "Sürdürülebilir enerji yönetiminden taviz yok"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, enerji tüketimini ve enerji kaynaklarını yöneterek verimlilik artışıyla birlikte sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla son olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduk ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre ettik. Etkili bir enerji yönetimi için gereken süreç ve prosedürleri belirlediğimiz bu yapı sayesinde daha sistematik ve sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemiyle hizmet vereceğiz. Bankamızın sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili iç denetim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedürlerimizi tamamladık. Sürdürülebilir enerji yönetiminden taviz vermeyecek ve dış ticaret açığının en büyük kalemi olan enerjinin tüketiminin azaltılması konusunda sektöre örnek olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."