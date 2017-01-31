Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya'ya yaklaşık 6 ton muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, sağlık ve temel hizmetlerdeki ciddi sıkıntıların yanı sıra acil müdahalelerde kullanabilecek ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesinde zorluk yaşanıyor.

Bu kapsamda, 6 ton ilaç ve tıbbi malzeme, özellikle terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda yaralanan askerlere ilk müdahalenin yapıldığı Misurata Merkez Hastanesine ulaştırıldı. Düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Şenol Sevim, Türkiye’nin Libya’nın yanında yer alacağını ve bundan sonra da bu tür işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Misurata Belediye Meclisi Sağlık Daimi Komitesi Başkanı Muhammed El-Tumi ise zor günlerinde Libya ve halkının yanında durarak dayanışma içerisinde olan Türkiye ve TİKA’ya şükranlarını sundu.

Öte yandan, 2011 yılında Libya’da gerçekleştirilen "17 Şubat Devrimi" ve sonrasında yaralanan veya sakatlanan Libyalıların tedavi ve rehabilitasyonları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı yıl bu ülkeye yaptığı ziyarette kararlaştırılan ve TİKA tarafından inşa edilen Fizyoterapi Hastanesi çalışmalarında da son aşamaya gelindi.