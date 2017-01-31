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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da "çöl varanı" ölü bulundu

31 Ocak 2017 Salı, 11:25

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" sarnıçta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Başaran Mahallesi kırsalında 3 metre derinliğindeki bir sarnıçta çöl varanı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye giden ekipler, sarnıca girince çöl varanının öldüğünü tespit etti.

Yaklaşık bir metre uzunluğundaki çöl varanının üzerinde herhangi bir darbe izine rastlanmayan ekipler, hayvanın açlık ve soğuk hava nedeniyle telef olduğunu tespit etti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Dikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çoban tarafından çöl varanının yaklaşık bir yıl önce sarnıçta ilk kez görüldüğünü söyledi.

Sarnıcın bulunduğu bölgeye gelerek kendilerinin de çöl varanını gördüğünü belirten Dikili, "Yaklaşık bir ay önce gelip baktığımızda çöl varanı canlıydı. Bir arkadaş yetkililere bugün telefon açıp durumu bildirdi. Maalesef yetkililer hayvanı ölü buldu." dedi.

- Türkiye'nin en büyük sürüngeni

Sayıları gün geçtikçe azalan, neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü nedeniyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülüyor. Yanlış bilinenin aksine zehirsiz bir tür olan çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.

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