Okçulukta hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

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ANTALYA (AA) - Okçuluk Milli Takımı'nın hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak.

Milli okçular, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde antrenörler Hasan Orbay, Yusuf Çorba ve Natalia Nasaridze gözetiminde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'daki hazırlıkların ilk bölümü 12 Şubat'ta sona erecek.

Okçuluk Milli Takım Sorumlusu Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra sporcuların dinlenmesi ve yeni sezona hazırlanabilmesi için uzun bir süre ara verilen çalışmalara yeniden başladıklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Ergin, "Bugünden itibaren 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başladık. Şu an 14 sporcumuz burada. Önümüzde 12 günlük yenilenme kampı diyebileceğimiz bir kamp süreci var. Bu süreçte sporcuların eksiklerini tespit edeceğiz ve mevcut performanslarını test edeceğiz." dedi.





- "Rio Olimpiyatları okçuluk açısından başarılı geçti"





Kota alma mücadelesinin bütün sporcular için zorlu geçtiğini ifade eden Göktuğ, olimpiyatların Türkiye açısından ise başarılı geçtiğini belirtti. Göktuğ, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda 17 yaşındaki iki sporcumuz çok başarılı yarışma çıkardı. Her ikisi de olimpiyat oyunlarını 17'ncilikle bitirdi. Bu bizim geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da güvenle umutla hazırlanmamızı sağlıyor. Amacımız bu iki sporcumuzun mevcut performanslarını yukarıya çekip, yanlarına en az iki üç tane daha onlar kadar performans gösterebilecek sporcular yetiştirmek. 2016 Rio Olimpiyatları, okçulukta bazı şeyleri başarabileceğimizi göstermek açısından önemliydi. Olimpiyatlar sonrası aldığımız tepkilerden memnunuz."





- Hedef, takım halinde olimpiyatlara katılmak





Kendilerine hedef olarak Tokyo Olimpiyatları'na hem bayanlarda hem de erkeklerde takım halinde katılarak en az bir altın madalya kazanmayı belirlediklerinin altını çizen Ergin, "Bunu başaracağımıza inanıyorum. Daha önce olimpiyatlarda takım halinde iki defa dördüncülük ve bir defa bireysel dördüncülük elde ettik. 2020'de bu talihimizi değiştirerek madalyaya uzanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Okçuluğun parlayan yıldızı: Mete Gazoz





Henüz 17 yaşında olmasına rağmen olimpiyatlarda 16'lı elemeye kadar yükselen ancak dünya 5 numarasına elenen Mete Gazoz, yeni hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik olduğunu kaydetti.

Performansının iyi olduğunu dile getiren Mete, "Kendimden yaşça büyük insanlarla yarıştım. Performansım iyiydi. Ciddi bir mücadele verdim. Hedefim Tokyo'da birinci olmak. Rio bittiği gün hazırlıklarımız başladı. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte eksiklerimizi tamamlayıp Tokyo'ya gideceğiz." diye konuştu.





- Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz





2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay sıralama müsabakalarında 25'inciliği elde ederek olimpiyat sıralamasında 17. olan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de Rio'da elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Rio öncesi çok zorlu bir eğitimden geçtiklerine dikkati çeken Yasemin, "Psikolojik ve fiziksel açıdan zor günler geçirdik ancak emeklerimizin karşılığını aldık. Bireysel atışlarımdan çok memnundum." yorumunu yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için umutları olduğunu ifade eden Anagöz, Tokyo'ya takım olarak katılıp madalya kazanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



