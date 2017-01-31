Venezuela ile Sony arasında dizi savaşları

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ANKARA (AA) - Venezuela, Sony Pictures'ın Kolombiya'da çektiği, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını konu alan "El Commandante" adlı televizyon dizisine "karşı hamle" olarak Chavez'i anlatan kendi dizilerini yapacağını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizinin eski Devlet Başkanı Chavez'in çarpıtılmış bir imgesini ekranlara yansıttığını savunurken, hükümetinin Chavez'in hayat hikayesini hakkıyla anlatacak bir dizi projesi için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Sony Pictures, ilk bölümü Kolombiya'da bir özel televizyon kanalında pazartesi günü yayınlanan "El Commandante" adlı diziyle ilgili yaptığı açıklamada her ne kadar Chavez'in hayatını konu alıyor olsa da, kurmaca bir eser olduğu ve dolayısıyla "yüksek dozda romantizm, entrika, ihanet ve kahramanlık içerdiğini" ifade etti.

Chavez'in hayatını çocukluktan, gençliğe ve ardından yetişkinliğe 60 bölümde anlatması planlanan dizi, bahar ayında da ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV kanalında gösterilmeye başlanacak.

2013 yılında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek hayata veda eden Venezuelalı liderin mirası hem ülkesinde hem de Latin Amerika genelinde halen tartışmalara konu oluyor. Destekçileri, Chavez'in 1999 yılında iktidara gelmesinden vefatına kadar 14 yıl içinde ülkede ekonomik eşitsizliklerin, yoksulluğun ve beslenme eksikliğinin giderilmesindeki rolüne vurgu yaparken, muarızları onu bir zamanlar başarılı bir ekonomiye sahip olan Latin Amerika ülkesini popülist bir yönetimle mali çöküntüye sürüklemekle suçluyor.











