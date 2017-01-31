Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 2 öğretmeni gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğeri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.