Doğu Anadolu'da kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 183 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 35 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, çığ düşen bölgelerdeki köylere ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge illerinde kar nedeniyle kapalı yolun bulunmadığı, ekiplerin önemli noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Bu arada 3 günden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu da ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bölgede yoğun kar yağışının beklendiğini duyurarak, vatandaşların özellikle dik yamaçlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

- Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde etkili kar ve tipi yüzünden 51 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ulaşıma kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.



Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise perşembe günü akşam saatlerine kadar yağış beklendiğini bildirdi.

Perşembe gününden itibaren kentte hava sıcaklığında 2-5 derece artış yaşanacağının tahmin edildiğini dile getiren Saraç, vatandaşları don, buzlanma ve çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yaparken vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

- Muş ve Hakkari

Muş'ta da kar ve tipi nedeniyle il genelinde 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu bölgelerde çalışma yapan ekipler, hasta ve cenazelerin bulunduğu köylere ağırlık veriyor.

Hava koşullarının izin vermesi durumunda en kısa zamanda tüm yolların ulaşıma açılacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, 50 iş makinesi ve 85 personelle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı kentte demiryolu işçileri de özel donanımlı trenle raylar üzerinde biriken karları temizliyor.

Trenin önündeki kar savurma aparatı ile rayları temizleyen işçiler, raylar üzerindeki buzları da kırarak trenlerin güvenli geçiş yapmasını sağlıyor.

Hakkari'de ise yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 36 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.