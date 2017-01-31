TŞOF Başkanı Apaydın:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, toplu taşıma araçlarında sivil polis uygulamasıyla trafikte kural ihlallerinin azalacağını belirtti.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından denetleme yapılması uygulamasını başlattığını anımsatarak, bunun son zamanlarda yaşanan olayların tekrar etmemesi adına olumlu bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Apaydın, "Bu uygulama kesinlikle caydırıcı niteliktedir. Kural ihlallerini azaltacaktır. Halkımız güven içinde gideceği yere gidecektir." ifadelerini kullandı.

Genelgeye göre il emniyet müdürlükleri bünyesindeki sivil trafik polislerinin, şehir içi belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, ticari minibüs, otobüs ve taksiler ile şehirlerarası yolcu otobüslerinde de görev yapacaklarını ifade eden Apaydın, tüm şoförleri yeni uygulamayı göz önünde bulundurarak kural ihlalleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Yeni uygulamayla, denetimlerin araçlara yolcu gibi ücretini vererek binecek olan sivil trafik polisler tarafından yapılacağını kaydeden TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, sivil polislerin gittikleri güzergah boyunca sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını belirleyeceklerini, trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücünün, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durdurulacağını bildirdi.

Apaydın, araçtaki sivil polisin kimliğini göstererek görevini açıklayacağını, kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendireceğini ve sürücüye cezai işlem uygulanacağını kaydetti.