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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

31 Ocak 2017 Salı, 11:49

BOLU (AA) - Bolu'da park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolundan kent merkezi istikametine giden İlker Erdi Gülen (29) idaresindeki 14 EG 460 plakalı otomobil, Karamanlı Mahallesi yakınlarında yan yola park edilmiş 14 GD 147 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gülen'in cesedi, savcının incelemesinin ardından, itfaiye ekiplerince sıkışan otomobilden çıkartılarak, Bolu İzzet baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Gülen'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

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