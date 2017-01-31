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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında 7-8 Şubat'ta İsrail'e gidecek. Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan olacak.

Avcı, İsrail'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de yapılacak Akdeniz Turizm Fuarı'na katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşecek.

Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek olan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak.

Bakan Avcı, Tel Aviv'den sonra Ramallah'a geçecek ve burada Yasir Arafat Müzesi ile Arafat'ın kabrini ziyaret edecek. Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu ile de bir araya gelecek olan Avcı, Kudüs'e geçerek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek ve "Eski Kudüs Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak iki ülkenin büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.