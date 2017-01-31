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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakan Avcı, İsrail'e gidecek

31 Ocak 2017 Salı, 11:54

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında 7-8 Şubat'ta İsrail'e gidecek. Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan olacak.

Avcı, İsrail'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de yapılacak Akdeniz Turizm Fuarı'na katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşecek.

Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek olan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak.

Bakan Avcı, Tel Aviv'den sonra Ramallah'a geçecek ve burada Yasir Arafat Müzesi ile Arafat'ın kabrini ziyaret edecek. Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu ile de bir araya gelecek olan Avcı, Kudüs'e geçerek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek ve "Eski Kudüs Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak iki ülkenin büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;S&amp;P'nin değerlendirmelerine katıldığımızı söyleyemem. Bu tür kararlar verilmeden önce şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. S&amp;P'nin bu üçünü de yapmadığını görüyoruz. Bu yönüyle aceleci bir karar olduğu kanaatindeyiz. Merkez Bankası olarak doğru zamanda, doğru kararları ve önlemleri aldığımızı düşünüyoruz.&quot;
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "S&P'NİN DEĞERLENDİRMELERİNE KATILDIĞIMIZI SÖYLEYEMEM. BU TÜR KARARLAR VERİLMEDEN ÖNCE ŞOKUN NİTELİĞİNİN İYİ AYRIŞTIRILMASI, ANA TRENDLERİN BİR SÜRE İZLENMESİ VE POLİTİKA TEDBİRLERİNİN OLASI ETKİLERİNİN TEKNİK BİR ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR. S&P'NİN BU ÜÇÜNÜ DE YAPMADIĞINI GÖRÜYORUZ. BU YÖNÜYLE ACELECİ BİR KARAR OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. MERKEZ BANKASI OLARAK DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU KARARLARI VE ÖNLEMLERİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ."
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Büyükanne Projesi) İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek.&quot;
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(BÜYÜKANNE PROJESİ) İSTANBUL VE BURSA KESİNLEŞTİ. BUGÜN TOBB BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELECEĞİZ. İLLERİ DE NETLEŞTİRECEĞİZ. SAYI 5 BİN AİLE. 5 FARKLI İLLERDEN GELECEK VERİLERİN DEĞERLENDİRMESİ DE BİZE İYİ FİKİR VERSİN İSTİYORUZ. BÜYÜKANNELERE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30'U ÖDENECEK."
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;Önümüzdeki dönemde dış ticaret hadlerinin cari açık üzerinde süregelen olumlu etkisinin azalmasını beklemekle birlikte çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ve Türk lirasındaki değer kaybının net ihracata desteğinin dönemlik toparlanmayı destekleyeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde turizm görünümünde kayda değer bir iyileşme sinyali henüz olmamasına rağmen, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.&quot;
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DIŞ TİCARET HADLERİNİN CARİ AÇIK ÜZERİNDE SÜREGELEN OLUMLU ETKİSİNİN AZALMASINI BEKLEMEKLE BİRLİKTE ÇEVRE ÜLKELERLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMEYE BAŞLAMASININ VE TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBININ NET İHRACATA DESTEĞİNİN DÖNEMLİK TOPARLANMAYI DESTEKLEYECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TURİZM GÖRÜNÜMÜNDE KAYDA DEĞER BİR İYİLEŞME SİNYALİ HENÜZ OLMAMASINA RAĞMEN, ALINAN DESTEKLEYİCİ TEŞVİK VE TEDBİRLERİN KATKISIYLA İKTİSADİ FAALİYETTEKİ ILIMLI TOPARLANMA EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ."