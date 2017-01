Müezzinoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık." dedi.

Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, yapılandırma takviminin açıklandığında Türkiye'nin ekonomik ve istikrar olarak en zorlu günleri yaşadığını bildirdi.

Darbe girişiminin ardından müracaatların alındığını hatırlatan Müezzinoğlu, ilk taksitlerin ödenmeye başlandığını, SGK'nın yanı sıra Maliye'ye olan borçların da yapılandırıldığına işaret etti.

- "4,5 milyar lira tahsilat yaptık"

Müezzinoğlu, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık. İlk taksitteki aksama oranı Maliyede de bizde de ilk taksitini ödeyememe veya peşinatını üstlenip de ödeyememe oranı yaklaşık yüzde 15-20 arasında." ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, yapılandırma kapsamında, esnafın yanında olmak adına ödemelerin mayıs sonuna kadar ertelendiğini hatırlattı.

Bu ertelemenin yanı sıra geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Burada da ilk taksiti ya da peşinatı ödeyememiş olan yüzde 15'lik, 20'lik kitleye dedik ki 'Yapılandırmadaki ilk taksidini ödersen, ödediğin tarihe kadar aradaki farkı ödersen ondan sonra ikinci taksitini mayıs sonundan itibaren sistemden kopmama hakkını sana tanıyoruz.' Sistem dışı kalanlara yeniden sistem içine girecekleri imkanı tanıdık. Yine mayıs sonu, haziran ayına kadar ödeme zorunluluğu yok. Yalnız birinci taksitini bu arada ödemek kaydıyla."

"Çalışma hayatında Milli Seferberlik Programını başlattınız. Bu seferberliğin amacı nedir? Bu kapsamda bugüne kadar hangi adımlar atıldı, hangi sonuçlara ulaşıldı?" şeklindeki soru üzerine Müezzinoğlu, işsizlik oranının artmasına nedenin, 2015 Kasım ayındaki Rusya ile yaşanan uçak krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirtti.

İşsizlik oranının bugün itibarıyla 11,8 olduğunu aktaran Müezzinoğlu, ocak ayından itibaren aldıkları tedbirlerin istihdamdaki artışa dönüştüğünü söyledi. Güçlü teşvikleri planladıklarını anlatan Müezzinoğlu, bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile kamuoyuyla paylaştıklarına değindi.

- "1 milyon işsize 10 milyarlık bütçe desteği"

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" başlığıyla her cuma günü aralarında bakan yardımcısı, müsteşar ve genel müdürlerin bulunduğu yöneticilerle farklı illere gittiklerini bildiren Müezzinoğlu, bu illerde sendikalar, işçi ve işverenlerle görüştüklerine dikkati çekti.

Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"1 milyon işsize 10 milyarlık istihdam desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla bu yıl biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iş arayan yaklaşık 1 milyon işsizimizin istihdamında 10 milyarlık bütçe desteğiyle istihdamın mevcudunu koruyan değil tam aksine 2016'daki açığı da kapatan oranda istihdam artışına destek vereceğiz. İşverene de diyoruz ki bugüne kadar nasıl bu ülkeye güvenerek kazandıysan, bu millete güven. Biz de yanındayız, her türlü desteği veriyoruz... Sen daha çok istihdam et, daha çok üret, ihraç et."

(Sürecek)