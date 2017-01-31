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Oğluna ev almak için bankadan çektiği parayı çaldılar

31 Ocak 2017 Salı, 11:59

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin oğluna ev almak için bankadan çektiği paranın 40 bin lirasını çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mefa Soydan (54), merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki bir banka şubesinden, oğluna ev almak için 50 bin lira kredi çekti.

Soydan, bunun 10 bin lirasını cebine koyarken, 40 bin lirasını aracının ön koltuğuna bıraktı. Araç hareket etmek üzereyken kapıyı açan 2 kişi, paraları alıp kaçmaya başladı.

Zanlıları kovalayan Soydan, şüphelilerin bindikleri aracın önünü kesmek istedi. Hareket eden otomobile tutunan, bir süre sonra düşüp sürüklenen Soydan, hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, zanlıların bindiği aracın plakasını belirledi.

Araştırmalar sonunda şüphelilerin olayda kullandığı ve kiralık olduğu belirlenen araç, terk edilmiş bulundu.

Aynı isimle başka bir araç daha kiralandığını tespit eden polis, plakadan yola çıkarak Gürcistan uyruklu Bejan J, Vakhtang J, Otarı K. ve Bacho R'yi, Antalya çevre yolunda çalınan 40 bin lirayla yakaladı.

Aynı yöntemle çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- "Yaralandığımın farkına sonra vardım"

Parasını polis ekiplerinden teslim alan Mefa Soydan, gazetecilere yaşadığı olayı anlattı.

Zanlıların peşinden koştuğunu belirten Soydan, "30-40 metre ileride arabaları varmış. Bunları bekleyen 2 kişiydi herhalde. Araca binen şüphelinin boğazına yapıştım. Ondan sonra arabayı hareket ettirdi. Araba hızlanmaya başlayınca dengemi kaybettim, bıraktım. Sürüklenmişim. Yaralandığımın farkına daha sonra vardım." dedi.

Soydan, parasını kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Bu arada, olay anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, Soydan'ın aracının yanına hızla gelen iki kişinin parayı alıp kaçması, Soydan'ın peşlerinden koşması, şüphelilerin bindiği otomobile tutunması ve aracın gidişi yer alıyor.

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