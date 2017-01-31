Adana'da polisten kaçan sürücü paniğe yol açtı

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ADANA (AA) - Adana'da, trafik uygulamasını fark eden otomobil sürücüsü, ehliyeti olmadığı gerekçesiyle aracını bırakıp kaçınca paniğe yol açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde, uygulama yapan trafik polisleri, bir otomobilin sürücüsünün aracını uygulama noktasına yakın bir yere bırakıp kaçması üzerine telsiz anonsuyla durumu diğer ekiplere bildirerek takviye istedi.

Olay yerine gelen polisler, herhangi bir terör saldırısına karşı çevrede önlem aldı, kaçan zanlının eşkalini de telsizle diğer tüm ekiplere bildirdi.

Reşatbey Mahallesi ve çevrede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi Merkez Park içerisinde yakaladı.

Yapılan kontrollerde, şüpheli M.S'nin polisten ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle kaçtığı belirlendi. M.S'ye evrak kontrollerinin ardından cezai işlem uygulandı.