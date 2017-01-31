31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da kar yağışı

31 Ocak 2017 Salı, 12:09
Samsun'da kar yağışı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kent genelinde kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Ulaşımı da olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kent merkezinde trafiğe kar lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Samsun-Ankara karayolu, zaman zaman tedbir amacıyla kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Ekipler, kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan karın keyfini, kar topu oynayıp yokuşlardan kayan çocuklar çıkardı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, yanlarında getirdikleri naylon, poşet ve leğenlerle yokuştan kayarak vakit geçirdi.


İLGİLİ HABERLER

Bafra'da OSB toplantısı
YEREL

BAFRA'DA OSB TOPLANTISI
Atakum'da kar mesaisi
YEREL

ATAKUM'DA KAR MESAİSİ
UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası
YEREL

UNESCO SÜRECİNDE KIZILIRMAK DELTASI
Hastane çatısında kar temizliği
YEREL

HASTANE ÇATISINDA KAR TEMİZLİĞİ
Yurt : &quot;Karla mücadele donanımımız yeterli&quot;
YEREL

YURT : "KARLA MÜCADELE DONANIMIMIZ YETERLİ"
Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

AK Parti Bafra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BAFRA İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
İlkadım'da karla mücadele
YEREL

İLKADIM'DA KARLA MÜCADELE
İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Orta Karadeniz'de çığ ve don uyarısı
YEREL

ORTA KARADENİZ'DE ÇIĞ VE DON UYARISI

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Demirkan yeniden başkan
YEREL

DEMİRKAN YENİDEN BAŞKAN