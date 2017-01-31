ABD'den Duterte'nin silah depolama uyarısına yanıt

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MANILA (AA) - ABD yönetimi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Amerikan ordusunun Filipinler'de kendilerine geçici konuşlanma için tahsis edilen kamplara silah deposu kurması halinde iki ülke arasında imzalanan ilgili anlaşmayı feshedeceğine dair yaptığı uyarıya tepki gösterdi.

ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim, Filipinler'de silah depoları inşa etmenin gündemlerinde olmadığını savunurken, Duterte'nin "yanlış bilgilendirme yüzünden" kaygılarını dile getirme ihtiyacı duymuş olabileceğini belirtti.

Duterte, pazar günü üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD kuvvetlerinin Filipinler'de belirlenen kamplarda geçici yerleşmesine olanak sağlayan 2014'de yapılan savunma anlaşmasını, Amerikalıların ilgili yerlere silah depolaması durumunda yürürlükten kaldırmayı düşünebileceğini dile getirmişti.

ABD ile Çin arasında çatışma çıkması durumunda ülkesinin müdahil olacağını ileri süren Duterte, Amerikan kuvvetlerinin silahlarını üç farklı bölgeye depoladığını belirtirken, "An itibarıyla Filipinler'e silahlarını indiriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Filipinli lider, ülkesinde silah depolanması konusunda "ABD'nin silahlı kuvvetlerini uyarıyorum, bunu yapmayın, buna müsaade etmeyeceğim." uyarısında bulunmuştu.









