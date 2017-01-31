BTSO ile Birmingham Ticaret Odası arasında iş birliği

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Birmingham Ticaret Odası arasında, Türk ve İngiliz firmalarının ticaret ve yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi, fuar, sergi, seminer ve iş heyetleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu Başkan Vekili Bennar Aydoğdu, Birmingham Ticaret Odasını ziyaret etti.

Şener, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın 13 milyar dolarla 112 ülkeden fazla ihracat yaptığını belirten Şener, şunları kaydetti:

"İngiltere ve Türkiye arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği, her geçen dönem artıyor. Otomotiv, makine, tekstil gibi birçok sektörde güçlü bir yapıya sahip Bursa'da, 550 firma İngiltere ile ticaret gerçekleştirmekte. Bursa'da 13 İngiltere sermayeli firma, faaliyet gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına ürünlerini ihraç eden Bursa ile İngiltere arasında güçlü bir ticaret köprüsü var. Biz bu köprüyü Birmingham Ticaret Odası ile yaptığımız bu iş birliği protokolüyle daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu anlaşma, iki şehir arasındaki yeni iş birliklerinin önünü açacak ve Türkiye-İngiltere ticaret hacminin de güçlenmesini sağlayacak."

Birmingham Ticaret Odası Başkanı David Waller da Birmingham'ın 700'ü uluslararası olmak üzere 36 bin işletmeye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Kentin Bursa ile birçok benzer özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Waller, şu bilgileri verdi:

"BTSO ile yapılan iş birliği protokolü, iki şehir için tarihi bir adım. Protokolün, iki ülkenin geçmişten gelen köklü ilişkilerine daha fazla ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bursa'nın sanayi alanındaki tecrübesi ve özellikle TEKNOSAB Projesi beni oldukça etkiledi. Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi'nin sembolü niteliğinde olacak TEKNOSAB'ın kent için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. TEKNOSAB Projesi, muhteşem bir proje. Bu proje, kente büyük bir değer katacaktır. En kısa sürede bir heyet oluşturarak, Bursa'ya gelmeyi ve çalışmalarınızı yerinde görmeyi istiyorum."

Şener ve Waller, daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.