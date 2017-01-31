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Çocuklar evcil hayvanlarla daha mutlu ilişkiler kuruyor

31 Ocak 2017 Salı, 12:14

ANKARA (AA) - İngiliz bilim adamları, çocukların kardeşlerine ve yaşıtlarına oranla evcil hayvanlarla daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı.

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü araştırmacıları, kişiler arası ilişkiler için kullanılan İlişki Envanteri Ağı'nı (NRI) temel alarak Evcil Hayvanlarla İlişki Envanteri Ağı'nı (NRI-Pet) geliştirdi.

Her iki testi de kullanan araştırmacılar, 12 yaşındaki katılımcılara aile üyeleri ve okul arkadaşlarıyla ilişkilerinin yanı sıra evcil hayvanları ile ilgili sorular sordu.

Çalışmayı yöneten Prof. Dr. Matt Cassels, "Evcil hayvanların, çocuğun sosyal becerileri kazanmasında ve duygusal gelişiminde büyük etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Bu ilişkilerin, aile üyeleri ve yaşıtlarla karşılaştırıldığında ne kadar güçlü olduğunu ve çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkısını ölçmek için NRI'yı temel alarak Evcil Hayvanlarla İlişki Envanteri Ağı'nı geliştirdik. Çocuklara, evcil hayvanlarıyla ilişkilerinde kendilerini ne kadar ifade edebildiklerini, rahat olup olmadıklarını ve tatmin düzeylerini sorduk." dedi.

Çocukların evcil hayvanlarla en az kardeşleriyle olduğu kadar güçlü ilişkiler kurduklarına dikkati çeken Cassels, "Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, çocukların konuşamamalarına rağmen evcil hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurduklarını ifade etmeleri oldu. Çocuklar, arkadaşları ve kardeşlerinin aksine yargılamayan, eleştiride bulunmayan, fikirlerine karşı çıkmayan ve sırlarını başkalarıyla paylaşmayan dört ayakları dostlarına kendilerini daha yakın hissettiğini ifade etti. Çocuklar, aynı zamanda evcil hayvanlarıyla kardeşleri ve yaşıtlarına oranla daha az çatışma yaşadıklarını dile getirdi." diye konuştu.

Araştırma, özellikle kız çocuklarının evcil hayvanlarıyla duygusal açıdan daha tatminkar ilişki kurduklarını ve çocukların, diğer evcil hayvanlara oranla köpeklerle daha doyurucu bir ilişki geliştirdiği gösterdi.

Araştırma, "Journal of Applied Developmental Psychology" dergisinde yayımlandı.

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