Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 zanlıdan emniyetteki işlemleri sona eren 11'i adliyeye gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında açığa alınan ve görevde bulunan emniyet personeli ile sivillerin de bulunduğu 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya, Hatay, Hakkari, Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Bolu, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Yalova, Kayseri, Ankara, Erzurum, Mardin ve İstanbul'da dün düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, daha önce açığa alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 jandarma personeli de sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.