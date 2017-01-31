Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve darbe propagandası yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve darbe propagandası yaptıkları iddia edilen B.Ö, M.Y, M.Ş.Y, M.Ü.Ş. ve Ş.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerinde bulunan şüphelilerden B.Ö, M.Y, M.Ş.Y. ve M.Ü.Ş. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.