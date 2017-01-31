Bitlis'te hasta kurtarma operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan astım hastası genç kız, "snowtrack" ambulansla 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi.
İl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tabanözü köyünde rahatsızlanan astım hastası 19 yaşındaki Gamze Ekincioğlu'nun yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil servis görevlileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), köye 5 kilometre kala olumsuz hava koşulları nedeniyle daha fazla ilerleyemedi.
Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede 5 kilometrelik kısmı snowtrack ambulansla giderek hastaya ulaştı.
Ekincioğlu, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
112 İl Ambulans Servisi Başhekimi ve UMKE ekibinden Mahmut Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle snowtrack ambulansla hastaya ulaştıklarını ifade etti.
Hastanın 6 saat süren çalışmayla hastaneye kaldırıldığını anlatan Konyar, "İl Özel İdaresi ekipleri yolu yarısına kadar açmış. Emekleri için sağ olsunlar. Snowtrack ambulansımızla hastayı almaya gittik. Astım hastamız fenalaşmıştı. Hemen müdahale etmemiz gerekiyordu. Zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaştık." dedi.