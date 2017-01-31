İnfaz koruma memurlarına savunma eğitimi

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DENİZLİ (AA) - Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında görev yapan eğitici personele, Denizli'de yakın savunma eğitimi verildi.

Denizli'deki Hasan Erbil Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu aracılığıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline yönelik "Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Geliştirme Eğitimi" adıyla savunma sporu eğitimi düzenlendi.

Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu Başkanı Orhan Özaktı, teknik direktör Semih Işık ile milli sporcu ve antrenör Tolga Polat'ın gözetiminde iki hafta süren 12'si kadın 33 infaz koruma memuru eğitime alındı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu Başkanı Orhan Özaktı, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma programı hazırlayarak infaz koruma memurlarına yakın savunma eğitimi verdiklerini söyledi.

İlk etapta 35 infaz koruma memurunun Ju Jitsu eğitiminden geçirildiğini aktaran Özaktı, şöyle konuştu:

"Daha önce biz birinci kademe antrenörlük kursu düzenlemiştik. Bu hocalarımızın hepsi Uzakdoğu sporlarında yetişmiş hocalar. Söz konusu kişilere, en az zarar gelecek şekilde savunmayı öğrettik. Eğitimli hocalarımızla bu ikinci kademe kursu düzenledik. Temel amacımız dünya ve Avrupa polis oyunlarında Adalet Bakanlığı onaylı olarak infaz koruma memurları ile katılıp orada dereceler elde etmek istiyoruz."

Özaktı, infaz koruma memurlarının yakın savunma sporları arasında önemli bir yeri olan Ju Jitsu ile hayatın her alanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendilerini koruyabileceklerini kaydetti.

Teknik direktör Semih Işık da infaz koruma memurlarına ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Ju Jitsu, Jiu Jitsu eğitimi veriyoruz. Kişisel defans yani savunma yapmayı göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Milli sporcu ve antrenör Tolga Polat ise Adalet Bakanlığı kontrolünde infaz koruma personeline yakın savunma eğitimi ile kendisini daha iyi korumasını öğrettiklerini ifade etti.

- "Görevimizi başarı ile yürütmek istiyoruz"

Ümraniye T Tipi Cezaevi İnfaz Koruma Başmemuru Suat Altıntaş, aldıkları eğitimlerle özgüven kazandıklarını, bunu kurumdaki arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirterek "Yaşanan olumsuzluklarda karşıdakine zarar vermeden kendimiz de zarar görmeden bunları etkisiz hale getirmeyi, yakın savunma hareketleri ile yerinde müdahaleyi, kendimizi ne şekilde koruyacağız, nasıl savunacağız onları öğrendik. Bu eğitimin bize çok şey kattığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İnfaz Koruma Memuru Gülay Uyar Yıldırım ise aldıkları eğitimin önemine değinerek, "Hocalarımıza, burada çaba gösteren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bayan olarak, erkeklerden hiç farkımız yok, her zaman kendimizi koruyabiliriz. Spor her zaman hayatımızda olmalı." diye konuştu.