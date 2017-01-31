Uyuşturucudan tutuklanan hakim meslekten ihraç edildi

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ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, Diyarbakır'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan hakim Halil Soğuksu meslekten ihraç edildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülenlere yönelik soruşturma kapsamında hakim Soğuksu'nun zanlılarla telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucuyu Soğuksu ile batı illerine götürmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Soğuksu'nun kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Hakim Soğuksu'nun çantasında da uyuşturucu bulundu. Soğuksu ve 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSYK tarafından yürütülen süreçte de müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Soğuksu hakkında karar verildi. Hakim Soğuksu, HSYK 2. Dairesinin kararıyla meslekten ihraç edildi.

İhraç kararının, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca alındığı öğrenildi. Kanunun 69. maddesinin son fıkrası "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir." hükmünü içeriyor.