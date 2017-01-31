31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli gümrüklerindeki dış ticaret rakamları

31 Ocak 2017 Salı, 12:31

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'deki gümrüklerden geçen yıl 18,4 milyar dolarlık ihracat, 37,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016'da kentteki Körfez Petrokimya, İzmit, Derince, Dilovası ve Gebze gümrüklerinden 18 milyar 384 milyon 647 bin dolarlık ihracat, 37 milyar 944 milyon 514 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde kentteki gümrüklerden yapılan ihracat 2015'e göre yüzde 1 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 2,3 azaldı.

En fazla ihracat, 7 milyar 189 milyon 372 bin dolarla Derince Gümrüğünden gerçekleştirildi. Bunu, 6 milyar 90 milyon 689 bin dolarla İzmit, 3 milyar 80 milyon 452 bin dolarla Dilovası, 1 milyar 205 milyon 183 bin dolarla Körfez Petrokimya ve 818 milyon 951 bin dolarla Gebze Gümrüğü izledi.

Geçen yıl en fazla ithalat da 12 milyar 518 milyon 899 bin dolarla Derince Gümrüğünden yapıldı.

Söz konusu dönemde, Dilovası'ndan 10 milyar 22 milyon 108 bin, İzmit Gümrüğünden 6 milyar 145 milyon 642 bin, Gebze'den 5 milyar 650 milyon 849 bin, Körfez Petrokimya'dan 3 milyar 607 milyon 16 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

- En çok "motorlu kara taşıtları" ihraç edildi

Kocaeli gümrüklerinden geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıllar, 8 milyar 318 milyon 614 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 399 milyon 214 bin dolarla "demir ve çelik", 1 milyar 275 milyon 217 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 1 milyar 60 milyon 474 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 824 milyon 785 bin dolarla "demir veya çelikten eşya" oldu.

En çok ithalat yapılan fasıl da 12 milyar 133 milyon 703 bin dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" olarak kayıtlara geçti. Bunu, 3 milyar 910 milyon 521 bin dolarla "demir ve çelik", 3 milyar 418 milyon 284 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 2 milyar 278 milyon 482 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 1 milyar 842 milyon 429 bin dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" ithalatı takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Karaosmanoğlu, Fatma Şahin'i konuk etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, FATMA ŞAHİN'İ KONUK ETTİ
WBF-Türkiye 2017 Ulusal Tavla Turu Şampiyonası
YEREL

WBF-TÜRKİYE 2017 ULUSAL TAVLA TURU ŞAMPİYONASI
Yenişehir mahallesine hizmet binası
YEREL

YENİŞEHİR MAHALLESİNE HİZMET BİNASI
Büyükşehir, Semahat Aracı Evi'ni restore ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, SEMAHAT ARACI EVİ'Nİ RESTORE EDİYOR
Başkan Doğan, umre ziyaretine giden kızına kavuştu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, UMRE ZİYARETİNE GİDEN KIZINA KAVUŞTU
Büyükşehir'den çocuklara macera oyun parkı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇOCUKLARA MACERA OYUN PARKI
İzmit'te parke yol çalışması devam ediyor
YEREL

İZMİT'TE PARKE YOL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
İzmit Belediyesi'nden köylere ziyaret
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KÖYLERE ZİYARET
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ AKARYAKIT SIZINTISI
Darıca'nın hediyesi Siverekli öğrencileri şampiyon yaptı
YEREL

DARICA'NIN HEDİYESİ SİVEREKLİ ÖĞRENCİLERİ ŞAMPİYON YAPTI
Darıcalı karatecilerden 38 madalya
YEREL

DARICALI KARATECİLERDEN 38 MADALYA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI
Başkan Doğan, meclis üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;4-6 yaş eğitimi elzemdir&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "4-6 YAŞ EĞİTİMİ ELZEMDİR"
&quot;EVET&quot; kampanyasına destek için Türkiye turuna çıktı
YEREL

"EVET" KAMPANYASINA DESTEK İÇİN TÜRKİYE TURUNA ÇIKTI

Kulmahmut Köyü'nde parke çalışması
YEREL

KULMAHMUT KÖYÜ'NDE PARKE ÇALIŞMASI
Diyabin için hazırlanan projeler hayata geçecek
YEREL

DİYABİN İÇİN HAZIRLANAN PROJELER HAYATA GEÇECEK
Körfez'de cami ve okullara bakım çalışması
YEREL

KÖRFEZ'DE CAMİ VE OKULLARA BAKIM ÇALIŞMASI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI