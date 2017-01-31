Kocaeli gümrüklerindeki dış ticaret rakamları

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KOCAELİ (AA) - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'deki gümrüklerden geçen yıl 18,4 milyar dolarlık ihracat, 37,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016'da kentteki Körfez Petrokimya, İzmit, Derince, Dilovası ve Gebze gümrüklerinden 18 milyar 384 milyon 647 bin dolarlık ihracat, 37 milyar 944 milyon 514 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde kentteki gümrüklerden yapılan ihracat 2015'e göre yüzde 1 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 2,3 azaldı.

En fazla ihracat, 7 milyar 189 milyon 372 bin dolarla Derince Gümrüğünden gerçekleştirildi. Bunu, 6 milyar 90 milyon 689 bin dolarla İzmit, 3 milyar 80 milyon 452 bin dolarla Dilovası, 1 milyar 205 milyon 183 bin dolarla Körfez Petrokimya ve 818 milyon 951 bin dolarla Gebze Gümrüğü izledi.

Geçen yıl en fazla ithalat da 12 milyar 518 milyon 899 bin dolarla Derince Gümrüğünden yapıldı.

Söz konusu dönemde, Dilovası'ndan 10 milyar 22 milyon 108 bin, İzmit Gümrüğünden 6 milyar 145 milyon 642 bin, Gebze'den 5 milyar 650 milyon 849 bin, Körfez Petrokimya'dan 3 milyar 607 milyon 16 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

- En çok "motorlu kara taşıtları" ihraç edildi

Kocaeli gümrüklerinden geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıllar, 8 milyar 318 milyon 614 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 399 milyon 214 bin dolarla "demir ve çelik", 1 milyar 275 milyon 217 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 1 milyar 60 milyon 474 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 824 milyon 785 bin dolarla "demir veya çelikten eşya" oldu.

En çok ithalat yapılan fasıl da 12 milyar 133 milyon 703 bin dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" olarak kayıtlara geçti. Bunu, 3 milyar 910 milyon 521 bin dolarla "demir ve çelik", 3 milyar 418 milyon 284 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 2 milyar 278 milyon 482 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 1 milyar 842 milyon 429 bin dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" ithalatı takip etti.