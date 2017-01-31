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Enflasyon Raporu 2017-I

31 Ocak 2017 Salı, 12:32

ANKARA (AA) - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, olumsuz hava koşullarının gıda arzı üzerindeki etkileri ve Türk lirasındaki değer kaybının yansımalarına bağlı olarak 2017 yılı gıda enflasyonunda yükseliş öngördüklerini belirterek, "Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 7 olacağını varsaydığımız 2017 sonu gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik." dedi.

Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2017-I"nin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, enflasyon tahminlerinde enerji, ithalat ve gıda fiyatlarının önemli rol oynadığını, Ekim Enflasyon Raporu'nda 54 dolar olarak varsaydıkları ham petrol fiyatının 2017 yılı ortalamasını, yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde 57 dolara yükselttiklerini söyledi.

Dolar cinsinden ithalat fiyatları varsayımlarını ham petrol dışındaki emtia fiyatlarının görece düşük seyrine bağlı olarak 2017 için sınırlı miktarda aşağı yönlü güncellediklerini dile getiren Çetinkaya, "Ancak Türk lirası cinsinden baktığımızda geçtiğimiz rapor dönemine göre ithalat fiyatlarında belirgin bir yukarı yönlü güncelleme oldu." diye konuştu.

Gıda fiyatlarına ilişkin varsayımları hakkında da bilgi veren Çetinkaya, ekim enflasyon raporunda 2016 sonunda yüzde 6 olacağını öngördükleri gıda enflasyonunun yüzde 5,65 ile öngörüleriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleştiğinin altını çizdi.

Buna karşın son dönemde gözlenen olumsuz hava koşullarının gıda arzı üzerindeki etkileri ve Türk lirasındaki değer kaybının yansımalarına bağlı olarak 2017 yılı gıda enflasyonunda yükseliş öngördüklerini kaydeden Çetinkaya, "Öte yandan turizmdeki yavaşlamanın gıda talebi üzerinde süre gelen etkisinin ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin çalışmaları kapsamında alınacak tedbirlerin bu yükselişi kısmen sınırlayacağını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 7 olacağını varsaydığımız 2017 sonu gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, 2018 yılı gıda enflasyonu varsayımlarını ise yüzde 7 olarak koruduklarını bildirdi.

Geçen yıl yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda yapılan düzenlemelerin yıllık tüketici enflasyonuna tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde katkı yaptığına işaret eden Çetinkaya, 2017 ve sonrası için tahminler üretilirken vergi ayarlamalarının ve yönetilen/yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefini aşmayacağı ve otomatik fiyatlama mekanizmaları ile uyumlu olacağı bir görünüm varsaydıklarını söyledi.

- 2017 enflasyon tahmini yüzde 8

Maliye politikasının orta vadeli duruşu için 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program projeksiyonları temel aldıklarını belirten Çetinkaya, söz konusu döneme ilişkin enflasyon tahminlerine dair şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politikası duruşu altında, enflasyonun orta vadede yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede, enflasyonun 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yılında ise yüzde 6'ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında bir tahmin paylaşıyoruz."

Bu kapsamda 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerini Ekim Enflasyon Raporu'na göre sırasıyla 1,5 puan ve 1 puan yukarı yönlü güncellediklerini dile getiren Çetinkaya, yakın dönemde Türk lirasındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak gelecek döneme ilişkin Türk lirası cinsinden ithalat fiyatı varsayımlarını da bir önceki rapor dönemine kıyasla belirgin bir yukarı yönlü güncelleme yaptıklarına dikkati çekti.

Çetinkaya, söz konusu güncellemenin 2017 sonu enflasyon tahminini bir önceki rapor tahminine göre 1,3 puan yukarı çekeceğini değerlendirdiklerini anlatarak, "Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, 2017 yılı boyunca iç talepteki toparlanmanın Ekim Enflasyon Raporu'nda öngördüğümüzden daha yavaş olabileceğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, çıktı açığına dair tahminlerimizi aşağı yönlü güncelledik. Çıktı açığındaki aşağı yönlü güncellemenin 2017 sonu enflasyon tahminini 0,4 puan düşürücü yönde etki yapacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Gıda enflasyonu güncellemesinin etkisi

Tahminleri üzerinde etkili olan bir diğer unsurun 2017 yılı gıda enflasyonu varsayımlarını yüzde 7'den yüzde 9'a güncellemeleri olduğunu dile getiren Çetinkaya, bu güncellemenin bir önceki rapor dönemine göre 2017 enflasyon tahminine 0,4 puan eklediğini söyledi.

2016 sonu enflasyonunun Ekim Enflasyon Raporu'nda verdikleri tahmine göre yüksek gerçekleşmesini ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükselişin 2017 yılı enflasyonunu 0,2 puan yukarı çekeceğini değerlendirdiklerini anlatan Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 6,5 olarak verdiğimiz 2017 sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 8'e yükselttik. Diğer taraftan, 2018 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 5'ten yüzde 6'ya güncelledik. 2018 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmininde Ekim Enflasyon Raporu'na göre yaptığımız bu 1 puanlık güncellemeye, Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artış 1 puan; enflasyon eğilimindeki yükseliş 0,2 puan katkı yaparken; çıktı açığındaki aşağı yönlü güncellemenin bu etkilerin 0,2 puanını telafi edeceğini değerlendirdik."

Çetinkaya, enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8 olarak gerçekleştikten sonra, 2018 yıl sonunda yüzde 6'ya gerileyeceği öngörülerinin enflasyona odaklı para politikası duruşunun yanı sıra birikimli döviz kuru etkilerinin ortadan kalkacağı ve iktisadi faaliyetin ılımlı seyredeceği bir görünüme dayandığını belirtti.

(Bitti)

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