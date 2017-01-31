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Karadeniz'de kış

31 Ocak 2017 Salı, 12:32

TRABZON (AA) - Karadeniz'de kar yağışı dolayısıyla bin 420 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Trabzon'da yaklaşık bir hafta önce yüksek kesimlerde başlayan kar, 4 gündür de şehir merkezinde etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, ilçe belediyelerinin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 700 kişilik ekip, 250 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, yoğun yağışın ardından kapanan 500 mahalle yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri, çalışmalarda ana arterlere öncelik veriyor. Ayrıca şehir merkezinde çok sayıda personel, kürekle kar temizleme çalışması yapıyor.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 565 mahalle yolundan 405'inin, ekiplerin hızlı çalışması sonucu açıldığı belirtildi.

Kapalı 160 yolun açılması için de ekiplerin seferber olduğu kaydedilen açıklamada, 19 ilçede 350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle, 24 saat esasıyla hizmet verildiği ifade edildi.

- Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 50, ilçelerden Bulancak'ta 57, Görele'de 51, Tirebolu'da 42, Keşap'ta 42, Çamoluk'ta 27, Espiye'de 27, Dereli'de 20, Yağlıdere'de 19, Çanakçı'da 13, Güce'de 15, Eynesil'de 11, Doğankent'te 5, Piraziz'de 4 olmak üzere 383 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 67 araç ve 67 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin merkezde 8, ilçelerden Şavşat'ta 39, Borçka'da 15, Ardanuç'ta 14, Hopa'da 9, Yusufeli 7, Arhavi'de 7, Murgul'da 2 olmak üzere 101 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize ve Gümüşhane

Rize'de ise merkezde 54, ilçelerden Çayeli'nde 54, İkizdere'de 29, Kalkandere'de 22, Çamlıhemşin'de 17, Pazar'da 16, Ardeşen'de 14, Derepazarı'nda 11, Güneysu'da 8, İyidere'de 7, Fındıklı'da 6, Hemşin'de 3 olmak üzere 241 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Yağışın sürdüğü kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimdeki mahallelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda dünden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de ise ilçelerden Kürtün'de 28, Torul'da 5, Kelkit'te 2 olmak üzere 35 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


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