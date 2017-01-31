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ANKARA (AA) - KESK Yürütme Kurulu, anayasa değişiklik paketiyle ilgili, "Grev ve toplu sözleşme hakkımız, insanca yaşam, insanca çalışma hakkı, insanca yaşanabilir ücret ve güvenli bir gelecek için değişikliği reddediyor, referandumda 'hayır' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KESK'ten Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve sendikal hareketin gerçek ihtiyacının köklü bir demokratikleşme, toplumsal barış, laik, demokratik bir cumhuriyet ve bunu bağıtlayacak bir anayasa olduğu belirtildi.

Olağanüstü hal kararının devam ettirilmesinin eleştirildiği açıklamada, Türkiye'de anayasa yapım ortamı ve koşullarının asgari düzeyde bile olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, olağanüstü hal sürecinin KESK'i ve kamu emekçilerini özel bir hedef haline getirdiği öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Grev ve toplu sözleşme hakkımız, insanca yaşam, insanca çalışma hakkı, insanca yaşanabilir ücret ve güvenli bir gelecek için değişikliği reddediyor, referandumda 'hayır' diyoruz. Referandum yolu ile tüm vatandaşlarımıza, emekçilere dayatılan 'Biat et rahat et'tir. Biat etmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Sadece üyelerimizi değil, tüm emekçileri, kula kulluk etmeyi kabul etmeyenleri, farklılıklarımızla birlikte eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda mevcut değişikliği reddetmeye ve tercihini 'hayır'dan yana kullanmaya çağırıyoruz."