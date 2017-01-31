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"Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması" projesi

31 Ocak 2017 Salı, 12:37
"Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması" projesi

KONYA (AA) - Konya Platformu Derneği öncülüğünde başlatılan, "Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması" projesi ile dezavantajlı kişilerin sosyal hayata entegrasyonu hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Onur Sayar, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Çalışma ile madde bağımlılarının topluma yeniden kazandırılmasının amaçlandığını anlatan Sayar, bu kişilerin yeniden üretken bireyler haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Sayar, projede Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) rehabilite edilen madde bağımlılarının sosyal entegrasyonunu sağlamak üzere çalışmaların yürütüleceğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aile ve işveren eğitim bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi ve çeşitli sosyal faaliyetlerin organize edilmesi ile madde bağımlılarına yönelik ön yargılı düşüncüleri değiştirmeyi, onların yeniden bağımlı olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hedef, Konya AMATEM'de tedavi olan madde bağımlılarına otelcilik ve restoran hizmetleri sektöründe teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi ile bu kişilerin kalifiye eleman olarak iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması olarak belirlenmiştir."

Merkezde tedavi gören kişilerin yeniden bağımlı olma riskinin yüzde 90 olduğunu vurgulayan Sayar, bu riskin en aza indirilmesinin toplumun tüm katmanlarının sürece destek vermesiyle mümkün olacağını aktardı.

Sayar, bağımlıların tedavilerinin ardından normal yaşantısına dönebilmesi için aile eğitimi ile sosyal faaliyetlere, sürekli istihdama ihtiyaç duyduğunu, bu kapsamda sektörlerdeki iş veren bilgilendirme çalışmalarının da yetersiz kaldığını bildirdi.

- "Yeniden yoluna girmeli hayat"

Konya Platformu Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik ise projenin "Yeniden yoluna girmeli hayat" sloganıyla, toplumsal farkındalık oluşturması için gayret ettiklerini dile getirdi.

Tedavi gören madde bağımlılarının sosyal hayata entegresinde ve iş bulmada sorunlar yaşadığını anlatan Çelik, "Bu kapsamda psikolojik ve mesleki yoğun eğitim çalışmaları projenin amacına tam olarak ulaşması için önemli görülmüştür. Çalışmaya destek veren kişi ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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