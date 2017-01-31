Müezzinoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu

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ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 11 milyon 700 bin emekliye ödenmesi planlanan banka promosyonuna ilişkin, "Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.



"Ahilik Fonu'nun içeriğiyle ilgili bilgiler verebilir misiniz? Fon ne zaman uygulamaya alınacak, fonun yönetimi kimlerden oluşacak?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Esnaf Ahilik Sandığı, ahilik kelimesini kullanırken fon yerine, sandığı da getirdik ki kültürümüzle bağdaşsın. Şu anda Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomin değişkenlik gösterdiğini, 10 yıl önceki mesleklerin farklı mesleklere dönüştüğünü belirten Müezzinoğlu, esnafın yanında daha güçlü olma, esnafa eğitim ve dönüşüm desteği verme amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurulduğunu anlattı.

Sandığın, iflas eden esnafın istifade edebileceği, her türlü sağlık hizmetini alabileceği bir destek sağlayacağını vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, 18 lirasını devletin, 36 lirasını da esnafın ödeyeceği bir fon oluşturulacağını bildirdi. Müezzinoğlu, esnafın fondan, en az 720 gün kalma süresinin ardından, yararlanabileceğini kaydetti.

- "Yarın itibarıyla bitirmiş olacağız"

"Emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunda kamu bankalarıyla imzalanacak protokole özel bankalar da dahil olacak mı? Promosyon parası emeklinin cebine hangi şartlarda ve ne zaman girecek?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, mart ayı itibarıyla promosyonların ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız. Hedefimiz şu, bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek, bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz."

İki aydır özel bankalarla bu rekabetin alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını, geçen cuma günü yapılan görüşmelerde çalışmaya son şeklini verdiklerini aktaran Bakan Müezzinoğlu, protokolün bu hafta imzalanacağını ve kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Emeklilerin istedikleri bankayı seçebileceklerini ya da mevcut bankalarıyla çalışmaya devam edebileceklerine işaret eden Müezzinoğlu, "Çünkü bazı bankaların Türkiye genelinde çok yaygın ağı yok ama o yaygın ağı olmayan banka farklı, daha cazip promosyon verebilir. Kars'ın şu köyündeki vatandaşımız, 'Ben o farkı almak için Kars'ın merkezine vereceğim, dolayısıyla ben o parayı zaten orada harcayacağım.' diyerek mevcut bankasında da kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Müezzinoğlu, banka tercihlerinin şubat ayında realize olacağına vurgu yaparak, 11 milyon 700 bin emekli promosyonunun bir ayda ödenebilmesinin ve bankaların kendi aralarındaki koordinasyonu planlayabilmesinin bu sürede mümkün olmayabileceğini kaydetti.

- "Özel bankaların farklı bonuslar üretebileceklerini ümit ediyorum"

Mart, nisan ve mayıs aylarında bu promosyonların ödenmesinin bitmesini protokole koyduklarını bildiren Müezzinoğlu, "Ben özel bankaların özellikle gruplara göre daha farklı bonuslar da üretebileceklerini ümit ediyorum, çalıştıklarını da duyuyorum." dedi.

Müezzinoğlu, protokole tüm özel bankaların dahil olduğunu belirterek, "Girmek isteyen herkese açık ama bizim burada taahhüdümüz, kamu bankalarıyla asgari promosyonu vermek. Diğer bankalara da açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz." diye konuştu.

- "Güvenceli, hakkaniyetli olmalı, alın terinin hakkını koruyabilmeli"

"Kıdem tazminatında Bakanlığınızın planladığı fon sisteminin içeriği nedir? Bununla ilgili 'Çalışanların hak kaybı olacak.' eleştirilerine ne dersiniz?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunun, çalışma hayatının temel sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti.

40 yıl önce İş Kanunu'yla Kıdem Tazminatı Fonu'nun kurulmasının önerildiğini, ancak bugüne kadar bu fonun kullanılamadığını hatırlatan Müezzinoğlu, 65. Hükümet programında da yer alan çalışmanın, referandumdan sonra yeniden düzenleneceğini belirtti.

Kıdem tazminatı konusunda, nisan ayından sonra gerek işçi, gerek işveren sendikaları, gerekse işçilerle belirli bir noktaya geldiklerini aktaran Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Herkes şunu diyor artık 'Mutlaka bir fon kurulmalı ama bu fon kurulurken bana daha çok nasıl yarar.' Öbürü de 'Ben daha güvenceli nasıl olurum.' diyor. Burada bizim de hakem rolü üstlenen bir pozisyonla güvenceli olmalı, hakkaniyetli olmalı ve alın terinin hakkını koruyabilmeli. Şu anki kıdem tazminatı, alın terinin hakkını korumuyor. Şu andaki kıdem tazminatından istifade eden çalışan sayımız üçte birin altında. Yüzde 75'i kıdem tazminatından yararlanamıyor. Böyle bir sistem doğru değil."

- "Güvenceleri olmadığının da çok açık bir göstergesi"

Çalışanların tamamının hak ve hukukunu koruyan, sürdürülebilir ve geliştirilebilir Kıdem Tazminatı Fonu'nu, bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildiren Müezzinoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Özellikle sendikalardaki kendini daha güvencede hisseden vatandaşlarımız, 'Hak kaybına uğramak istemiyoruz.' diyorlar. O zaman onlar mevcut koşullarıyla da devam edebilirler ama biz özellikle bundan sonra iş hayatına girecekleri bu fonun güvencesine almak istiyoruz. 'Benim zaten sendikam var, avantajlarım da iyi. Bu güvenceler bana yeterli.' diyenleri de serbest bırakacağız. İster fona girsin, ister girmesin. Fona girmeyenlerin de şöyle bir riski var, en güvenli işveren bile 5 yıl sonra dara girebiliyor. Burada Kıdem Tazminatı Fonu'nun patronların kasalarında birikiyor olması, esasında güvenceleri olmadığının da çok açık bir göstergesi."

Bakan Müezzinoğlu, "Sendikadan veya kıdem tazminatı ilişkisinden kazanılmış hak söz konusu mu?" sorusuna karşılık, "Bu yüzde 15'i geçmeyen bir kitle ama onlarda bile zaman zaman mağduriyet oluyor. Çünkü bugün için çok güçlü bir firma, 3 yıl sonra dara girebiliyor. 'Ben iflas ettim, çıkarıyorum. Bir de ödeyemiyorum. Kıyıda kıdem tazminatı ödeyecek param yok.' diyor. Halbuki bu, fonla birikmeli. Nasıl sigorta primlerini, Maliye vergilerini, sağlık primlerini her ay ödüyorsa bunu da her ay, İşsizlik Fonu'na öder gibi Kıdem Tazminatı Fonu'na bu paranın aktarılması gerekiyor. 2017'de bütün çalışanlar bu şemsiyenin altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)