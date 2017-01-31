31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

31 Ocak 2017 Salı, 12:41
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin İdlib kenti ve Atme Kampı'ndaki 10 bin ihtiyaç sahibine, gıda, kıyafet ve kömür yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını bildirdi.

Yardım faaliyetlerini ara vermeden sürdürdüklerini bildiren Aygün, "Bölgede arkadaşlarımız, ailelerin barındıkları yerleri ziyaret ederek yardımları elden ulaştırıyor. Son olarak İdlib merkez ile Atme Kampı'nda barınan 10 bin kişiye gıda, kıyafet ve kömür dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Aygün, özellikle Atme Kampı'nda barınanların durumlarının çok sıkıntılı olduğunu, Türkiye'deki hayırseverlerin sayesinde ailelerin ihtiyaçlarının karşılanabildiğini belirtti.

Suriyeli ailelere desteklerinin süreceğini vurgulayan Aygün, yeni yardım tırlarının hazırlandığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Kırıkhanspor'dan 4 transfer
YEREL

KIRIKHANSPOR'DAN 4 TRANSFER
Başkan Altan'dan Karayolları ve DSİ bölge müdürlerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN ALTAN'DAN KARAYOLLARI VE DSİ BÖLGE MÜDÜRLERİNE ZİYARET
Kaymakam Kılınçkaya'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret
YEREL

KAYMAKAM KILINÇKAYA'DAN GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Hatay'da TARSİM Bilgilendirme Toplantıları yapıldı
YEREL

HATAY'DA TARSİM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
İSTE ile Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı
YEREL

İSTE İLE HATAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
MHP Payas İlçe Başkanı Akyürek güven tazeledi
YEREL

MHP PAYAS İLÇE BAŞKANI AKYÜREK GÜVEN TAZELEDİ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ