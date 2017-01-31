Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

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HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin İdlib kenti ve Atme Kampı'ndaki 10 bin ihtiyaç sahibine, gıda, kıyafet ve kömür yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını bildirdi.

Yardım faaliyetlerini ara vermeden sürdürdüklerini bildiren Aygün, "Bölgede arkadaşlarımız, ailelerin barındıkları yerleri ziyaret ederek yardımları elden ulaştırıyor. Son olarak İdlib merkez ile Atme Kampı'nda barınan 10 bin kişiye gıda, kıyafet ve kömür dağıtımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Aygün, özellikle Atme Kampı'nda barınanların durumlarının çok sıkıntılı olduğunu, Türkiye'deki hayırseverlerin sayesinde ailelerin ihtiyaçlarının karşılanabildiğini belirtti.

Suriyeli ailelere desteklerinin süreceğini vurgulayan Aygün, yeni yardım tırlarının hazırlandığını kaydetti.