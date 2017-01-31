31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer

31 Ocak 2017 Salı, 12:45


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, 26 yaşındaki forvet Nelson Bonilla'yı 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Salvador Milli Takımı'nın golcüsü Bonilla'yla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.

Bonilla'nın takıma katkı sağlayacağına inandığını aktaran Toprak, Trabzonspor'dan ayrılan Serge Akakpo ile sözleşme imzaladıktan sonra önemli bir gelişme olmaması halinde transferi tamamladıklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik:
YEREL

NAKSAN HOLDİNG GENEL KOORDİNATÖRÜ BİRLİK:

Kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDİŞESİ YAŞAYAN ARABANLI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Göllüce parkı hizmete girdi
YEREL

GÖLLÜCE PARKI HİZMETE GİRDİ
Büyükelçi Olling'den Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİ OLLİNG'DEN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET

Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT
Gaziantepspor, lig istatistiklerinde dibe vurdu
YEREL

GAZİANTEPSPOR, LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor yolunda
YEREL

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YOLUNDA
Büyükşehir Gaziantepspor toparlanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR TOPARLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Remziye Oğan'ın Kolaj sergisi
YEREL

REMZİYE OĞAN'IN KOLAJ SERGİSİ
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde
YEREL

GAZİANTEP'TE 734 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNDE
İki kurum arasında imzalanan protokolün çalışmaları başladı
YEREL

İKİ KURUM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Minik yüzücüler Ata için kulaç attı
YEREL

MİNİK YÜZÜCÜLER ATA İÇİN KULAÇ ATTI

Sanko Üniversitesi Rektörü istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
Cerabluslu öğretmenlere seminer
YEREL

CERABLUSLU ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE YÜZÜCÜLER KÜÇÜK, GELECEĞE YATIRIM BÜYÜK
Sanko Üniversitesi Rektörü Sınav görevinden istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SINAV GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
GAPTARIM fuarı kapandı
YEREL

GAPTARIM FUARI KAPANDI
GAÜN'den polis okuluna eğitim desteği
YEREL

GAÜN'DEN POLİS OKULUNA EĞİTİM DESTEĞİ
Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir
YEREL

TÜRKİYE'DE MAKARNA ÜRETİMİNİN DE BAŞKENTİ GAZİANTEP'TİR
Gaziantep'te erkek cesedi bulunması
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNMASI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI