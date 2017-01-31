Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, 26 yaşındaki forvet Nelson Bonilla'yı 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Salvador Milli Takımı'nın golcüsü Bonilla'yla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.
Bonilla'nın takıma katkı sağlayacağına inandığını aktaran Toprak, Trabzonspor'dan ayrılan Serge Akakpo ile sözleşme imzaladıktan sonra önemli bir gelişme olmaması halinde transferi tamamladıklarını kaydetti.