"Daha iyi takımız"

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ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, CEV Şampiyonlar Ligi E Gubu'nda yarın deplasmanda karşılaşacakları Belçika'nın Knack Roeselare ekibinden daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

Halkbank'ın Sırp başantrenörü Kovac, yaptığı açıklamada, Knack Roeselare ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Ankara'da oynanan ilk maçı kaybettiklerini hatırlatan Kovac, "Bu açıdan mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma. Ankara'daki maça baktığımızda, direkt yaptığımız hata sayısının onlarınkinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Biz 36, onlar 14 basit hata yaptı. Ev sahibi takımı mağlup etmemiz için daha az hatayla oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovac, ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncularının iyileştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahada bize katkı yapacak daha fazla oyuncuya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Rakip, çok tanınmış oyuncuları olmamasına karşın, takım oyunu oynayan bir ekip. Ayrıca belli bir disiplinleri var ve etkili servis atabiliyorlar. Bir başka özellikleri de oyundan hiçbir şekilde kopmamaları. Knack Roeselare'dan daha iyi bir takım takımız. Galip gelmenin gereklerini sahada yerine getirmemiz gerekiyor. Şu an da bunu yapacak durumdayız."

Roeselare kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.