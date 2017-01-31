Büyükelçi Olling'den Fatma Şahin'e ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Büyükelçi Olling'i makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, birçok konuda ilkleri başaran Danimarka'nın, Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Gaziantep'in çok ciddi sanayi altyapısı bulunduğuna işaret eden Şahin, kentten 170 ülkeye ihracat yapıldığını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinden umutlu olduklarını, bu yıl kalıcı barış beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bunun sonunda da Suriye'nin yatırımları, üretimi, yeniden inşasında Gaziantep çok önemli rol oynayacak. Çünkü bu altyapı, bu bölgede Gaziantep'te var. Danimarka'dan da çok ciddi şekilde makine alıyoruz. Dolayısıyla paydaşlığımızı, güçlü iş birliğimizi, Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Gaziantep'i de merkeze alarak, çok kuvvetli şekilde organize edebiliriz.”

Olling de Danimarka'nın, bölgede özellikle ticaret noktasında önemli işler yaptığını belirtti.

Danimarka Sanayiciler Konfederasyonundan bir heyetin gelecek hafta Gaziantep'i ziyaret edeceğini kaydeden Olling, "Buraya şirket kurmak ve yatırım yapmak için en uygun modellerin neler olduğu konusunu araştırmak için geliyorlar. Özellikle Suriyeli mültecileri de içeren işlerlerle ilgili araştırma yapılacak." bilgisini verdi.

Türkiye ve bölgenin, Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı işler yaptığını vurgulayan Olling, başka hiçbir ülkenin, insani yardımda bu kadar önemli rol almadığına işaret etti.