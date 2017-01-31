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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

31 Ocak 2017 Salı, 13:01

MERSİN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Referandum süreciyle ilgili olarak bazı siyasi kişilikler ve siyasi kurumlar, işi çığırından çıkarmaya başladılar. Kendileri gibi düşünmeyenleri ihanetle, vatan hainliğiyle suçlamaya başladılar. Bu gidişatın, tavrın doğru olmadığını hatta tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Yapıcıoğlu, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en sıcak gündeminin başında referandum süreci geldiğini, anayasa değişikliğinin 18 madde halinde Meclisten geçtiğini belirterek, "Referandumla ilgili olarak bazı partiler, kişiler veya kurumlar görüşlerini beyan ettiler. Biz de birkaç gündür söylüyoruz. Bizim bu konudaki incelemelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu konudaki tavrımızı net olarak basın aracılığıyla paylaşacağız. Referandum süreciyle ilgili olarak bazı siyasi kişilikler ve siyasi kurumlar, işi çığırından çıkarmaya başladılar. Kendileri gibi düşünmeyenleri ihanetle, vatan hainliğiyle suçlamaya başladılar. Bu gidişatın, tavrın doğru olmadığını hatta tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, referandumda çıkacak sonuca herkesin saygı duyacağını şimdiden ilan etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Eğer vatandaşın yarısından fazlası bu anayasa değişikliğin doğru olmadığını düşünürse ve 'hayır' oyu verirse hiç kimsenin yapacak bir şeyi yok. Anayasa değişmemiş olacaktır ve şu anki sistemle Türkiye yoluna devam edecektir. Bu mesele de kanaatimce gündemden düşmüş olacaktır. Parlamenter sisteminin başkanlık sistemini göre avantajları vardır. Başkanlık sisteminin de parlamenter sisteme göre avantajları vardır. Her 2 sistemi de başarıyla uygulayan ülkeler vardır. Türkiye de hangi sistem olursa olsun, yoluna devam edecektir. Öyle birisi ülkeyi uçuracak, diğeri de batıracak değildir."


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