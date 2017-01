ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çekya ile ihracatta işlenmiş gıda, yaş meyve-sebze, kuru meyve ve su ürünleri gibi kalemlerin öne çıktığını vurgulayarak, "Her iki ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımız bugün bu çatı altında bir araya geldi. Bugün son derece verimli görüşmeler ve bağlantılar gerçekleştireceğinize eminim." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Ankara'da düzenlediği Türkiye-Çekya Tarım İş Forumu'nun açılışında konuşan Çelik, dünyada en fazla istihdam sağlayan sektörün tarım olduğuna dikkati çekerek, günümüzde tarım arazilerinin yok edildiği, doğal kaynakların kirletildiği ve hızla tüketildiği bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

Çelik, Türkiye'nin son üç yıl içerisinde, terör, göçmen krizi, darbe girişimi ve finansal terör saldırılarına maruz kaldığının altını çizerek, "Türkiye'nin yaşadıklarını bir başka Avrupa ülkesi yaşasa, herhalde ayakta durmaya mecali kalmazdı. Bu ülkede, millete rağmen bir şeyler yapmak isteyenler hep hüsrana uğramıştır. İnanıyorum ki milletimizin 'ben de varım' diyerek kabul edeceği Anayasa değişikliği ile istikrarlı Türkiye yolundaki ilerleyişimiz devam edecek. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı için koyduğumuz hedeflere sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Tarım Projesi ile 54,7 milyar dolar olan tarımsal hasılatı artıracaklarına dikkati çeken Çelik, Gürcistan, İran ve Ukrayna ile düzenlenen tarım iş forumlarını yaygınlaştırarak dış ticareti kazan-kazan ilkesi temelinde geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye-Çekya Tarım Komitesinin 5. Dönem Toplantısını gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rusya ile yaşadığımız ve kısmen geride kalan süreç bize tarımsal ticarette piyasa çeşitlendirmesinin önemini gösterdi. Benzer bir tecrübeyi, AB üyesi olması hasebiyle Çekya'nın da yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Gümrük Birliğini daha iyi değerlendirerek tarımsal ticaretimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Çekya ile son yıllarda canlı hayvan ticaretimiz arttı. İhracatımızda ise işlenmiş gıda, yaş meyve-sebze, kuru meyve ve su ürünleri gibi kalemler öne çıkıyor. Her iki ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımız bugün bu çatı altında bir araya geldi. Bugün son derece verimli görüşmeler ve bağlantılar gerçekleştireceğinize eminim."

- "Kapılarımız size açık"

Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka da Çekya'nın küçük ama ekonomi konusunda önemli bir ülke olduğunu belirtti. Arsa ve arazi işlenmesinde Çekya'nın çok önemli buluşları bulunduğuna işaret eden Jureçka, "Çekya, son 2 yılda özellikle büyükbaş hayvan ticareti konusunda Avrupa Birliğinden Türkiye'ye en fazla ihraç eden ülke oldu. Burada hayvancılık, tarımsal üretim, bitki koruma, kendi ürünlerini yem ve hayvan besleme konusunda sunan şirketler ve odun işleme gibi değişik konularda faaliyette bulunan şirket temsilcileri var. En önemli konu başarılı olan ticaretimizin tekrarlanması ve yakın dostlukların kurulması. Kapılarımız size daima açık." ifadesini kullandı.

- "Hedef Çekya ile iş hacmini artırmak"

Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk ise yaklaşık 2003'ten beri Çekya yörelerinde olduklarını belirterek, Çekya ile iş hacmini artırmak istediklerini aktardı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da DEİK çatısı altında 134 iş konseyi bulunduğunu ve bunlardan 127'sinin diğer ülkelerle temas halinde olduğunu belirterek, "Hemen her sektörde çalışmaya gayret ediyoruz. Sanayinin her dalı, bugün olduğu gibi tarım, çeşitli teknolojiler, savunma sanayi gibi aklınıza gelebilecek her alanda üyelerimiz var ve biz bu üyelerimizin ilgili ülkelerle temasını sağlamaya, dış ekonomik ilişkilerini geliştirmeye ve o ülkeler arasında ticaret ve yatırım hacmini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Çekya ile ilişkilerinin çok derinlere dayandığının altını çizen Vardan, şöyle devam etti:

"Ticari yatırım ilişkilerini düşündüğümüzde 5 milyar dolar gibi önemli bir hacim düşündük. 2013 yılında hedeflediğimiz bir rakam vardı. Fakat bunu gerçekleştiremedik. Dünyanın konjonktürel gelişmesi de bunda en büyük etkenlerden biri oldu. Bizim buna her alanda ulaşmamız lazım. Bugün tarımı konuşuyoruz."